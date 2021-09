DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies veröffentlicht Wertpapierprospekt und plant Erstnotiz am 16. September



07.09.2021 / 17:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Führender Hersteller elektrischer Antriebe in guter Position, um vom globalen Wachstumsmarkt E-Mobilität zu profitieren



Positives erstes Halbjahr 2021: Rund 4,4 Milliarden Euro Umsatz (H1 2020: 3,4 Milliarden Euro, +29 Prozent), 3,8 Milliarden Euro an Auftragseingang, davon rund 1,8 Milliarden Euro im Bereich Elektrifizierung



Bereinigtes EBIT im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von 84,2 Millionen Euro (H1 2020: -218,1 Millionen Euro, +302,3 Millionen Euro)



Bereinigte EBIT-Marge: 1,9 Prozent (H1 2020: -6,4 Prozent)



Ausbau des Elektrifizierungsgeschäfts auf Kurs



Zukünftiger Aufsichtsrat mit 16 Personen bekanntgegeben, designierter Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Siegfried Wolf

Regensburg, 07.09.2021. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat heute den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt veröffentlicht. Das Unternehmen, bisher das Geschäftsfeld Powertrain der Continental AG, soll am 16. September 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. "Wir haben unsere Strategie schon sehr frühzeitig auf die Elektromobilität ausgerichtet und die entscheidenden Schritte eingeleitet. Ab dem 16. September sind wir eigenständig, dadurch werden wir die Chancen des stark wachsenden E-Mobilitätsmarktes besser nutzen können", so Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies. Positives erstes Halbjahr: Auftragseingang bestätigt Strategie Das erste Halbjahr 2021 hat den positiven Aufwärtstrend trotz schwieriger Marktverhältnisse bekräftigt. Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2021 etwa 500.000 Fahrzeuge von Vitesco Technologies elektrifiziert. "Das ist ein enormer Anstieg, wenn man vergleicht, dass wir seit 2006 mehr als zwei Millionen Fahrzeuge mit Elektrifizierungslösungen unserer Geschäftseinheit Electrification Technology ausstatten konnten", so Wolf weiter.