Droht bei CureVac jetzt der Ausverkauf?

Das Lachen dürfte CureVac-Aktionären heute vergehen. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund vier Prozent im Minus. Das Wertpapier kostet damit nur noch 56,70 EUR. Wie weit geht es noch nach unten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles CureVac-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So müsste die Aktie lediglich rund dreizehn Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Bisher liegt dieser Bestwert bei 64,07 EUR. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Anleger, die für CureVac bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Bei CureVac geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.