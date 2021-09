Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

EDPR Gets 15 Year Power Purchase Agreement for 120 MW Wind Project in Chile (PLX AI) – EDPR gets 15 year power purchase agreement for 120 MW wind project in Chile. The San Andres project is estimated to start operating in 2025