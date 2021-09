Genk Green Logistics attracts tenant to former Ford site again Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.09.2021, 18:30 | 11 | 0 | 0 07.09.2021, 18:30 | Genk Green Logistics has signed a rental agreement with Neovia Logistics for a 10.000 m² warehouse to be built on the former Ford site in Genk. Attachment PRESS RELEASE GGL Third Tenant



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer