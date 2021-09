München (ots) - Bei der Eröffnung der IAA MOBILITY in München sichert die

Kanzlerin der deutschen Autoindustrie Unterstützung zu



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute Mittag (Dienstag, 07.09.2021) in Münchendie IAA MOBILITY eröffnet. Seit heute präsentiert sich diese völlig neukonzipiert IAA als internationale Plattform für die Mobilitätswende. Hiertreffen Besucher und Fachpublikum bis Sonntag, 12. September auf die wichtigstenHersteller und Automarken, auf Zulieferer, Newcomer und innovative Startups.Gezeigt werden unter anderem die neuesten Elektroautos, E-Auto-Conceptfahrzeuge,neue Mobilitätsdienstleistungen, aber auch in zwei Hallen eine Vielzahl anElektrofahrrädern. Außerdem findet diese IAA nicht nur auf dem Gelände der MesseMünchen statt, sondern in der kompletten Münchner Innenstadt. In ihrerEröffnungsrede unterstrich die Bundeskanzlerin die Bedeutung der deutschenAutoindustrie, als Schlüsselindustrie der Bundesrepublik:O-Ton Angela MerkelDeutschland soll ein attraktiver und starker Automobilstandort bleiben unddeshalb setzen wir uns für ein gemeinsames Vorgehen in der EU ein. Dereuropäische Emissionshandel könnte ein guter Anfang sein, das wird noch abersehr, sehr harter Diskussionen bedürfen. Es gibt viele Mitgliedstaaten, die danicht so dafür sind. Wir haben es ja in Deutschland im Bereich der Mobilitätjetzt schon eingeführt, die Bepreisung des CO2. Und wir müssen natürlich imBlick haben, dass der Strukturwandel vor allen Dingen auch von den Zuliefererngetragen wird, die durch eine sehr harte Zeit gehen zum Teil. Und deshalb ist eswichtig gewesen, dass wir mit dem Zukunftsfonds Automobilindustrie alsBundesregierung kleine und mittelständische Betriebe genau bei diesem Übergangzu klimafreundlicher Mobilität unterstützen. Die Ausgestaltung des Fonds, dereine Milliarde Euro umfasst, haben wir gerade im August auf dem Autogipfelbeschlossen. Und ich möchte mich bei den Unternehmen bedanken, aber auch bei derGewerkschaft, insbesondere der IG Metall an dieser Stelle, die dieseTransformation aus der Perspektive der Beschäftigten wirklich immer mitdenkt.(1'09)VDA-Präsidentin Hildegard Müller wies in ihrer Rede auf die bewegten Zeiten hin,die Pandemie bedingt hinter der gesamten Wirtschaft in Deutschland liegen. Umsowichtiger ist die IAA MOBILITY. Nicht nur als Zeichen, dass die deutschenHersteller und Zulieferer auf dem richtigen Weg in die Mobilität der Zukunft