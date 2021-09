Islamverbände schweigen über die Taliban-Herrschaft in Afghanistan Autor: Tichys Einblick | 07.09.2021, 18:53 | 38 | 0 | 0 07.09.2021, 18:53 | Die Islamverbände, die sich so gerne nach außen als gemäßigt, tolerant und gar liberal stilisieren, schweigen weitgehend zu der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan und zu Relativieren deren Terror-Regime. Pressemitteilungen über ein Mitgefühl mit den Menschen dort – Fehlanzeige! Einige Akteure dieser Verbände wiederum relativieren das Islamisten-Regime und ihre Scharia. Genau diejenigen sind allzu Der Beitrag Islamverbände schweigen über die Taliban-Herrschaft in Afghanistan erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Zara Riffler.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer