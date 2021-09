JW Therapeutics gibt die NMPA-Zulassung von Relmacabtagene Autoleucel Injection in China bekannt

Das erste CAR-T-Produkt, das in China unabhängig entwickelt und als biologisches Produkt der Kategorie 1 zugelassen wurde, und das sechste zugelassene CAR-T-Produkt weltweit

SHANGHAI, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- JW Therapeutics (HKEx: 2126), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Zellimmuntherapien spezialisiert hat, gab bekannt, dass die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) den Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (New Drug Application, NDA) für das autologe Anti-CD19-CAR-T-Zellimmuntherapieprodukt relmacabtagene autoleucel injection (im Folgenden abgekürzt als relma-cel, F&E-Code JWCAR029) für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien und hat die Zulassungsbescheinigung für das Arzneimittel freigegeben. Relma-cel ist das erste CAR-T-Produkt, das in China als biologisches Produkt der Kategorie 1 zugelassen ist, und das sechste zugelassene CAR-T-Produkt weltweit.

Relma-cel, das erste CAR-T-Produkt von JW Therapeutics, wurde unabhängig auf der Grundlage einer CAR-T-Zell-Prozessplattform von Juno Therapeutics (einem Unternehmen von Bristol Myers Squibb) entwickelt, um den Anforderungen des chinesischen Marktes gerecht zu werden. Derzeit ist es das einzige zugelassene CAR-T-Produkt in China, das gleichzeitig in das National Significant New Drug Development Program aufgenommen wurde und für das eine vorrangige Prüfung (bei r/r LBCL) und ein Therapiedurchbruch (bei follikulärem Lymphom) vorgesehen ist. Bis heute wurden mehr als 100 Patienten in klinischen Studien mit relma-cel behandelt, was relma-cel zu einem der meist untersuchten Anti-CD19 CAR-T Produkte in China macht.