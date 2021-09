Gentest-Pionier DnaNudge schließt wichtige Vereinbarung mit Spaniens größter Klinikgruppe Quirónprevención

Die neue strategische Partnerschaft mit dem in Madrid ansässigen Unternehmen Quirónprevención sichert dem erfahrenen Vertriebsunternehmen die Exklusivrechte für die Vermarktung und den Vertrieb des Nutrition Service von DnaNudge, des noch in Entwicklung befindlichen Services DnaNudge Skincare und des weltweit ersten RT-PCR-Sample-to-Result-Tests zur Erkennung von COVID-19 („CovidNudge“). Quirónprevención gehört zu Quirónsalud, der führenden Krankenhausgruppe Spaniens und einer der größten Krankenhausgruppen der Welt. Die Vertragsunterzeichnung mit dem neuen Vertriebspartner ist ein wichtiger Schritt für die nächste Wachstumsphase von DnaNudge, der auf den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Investitionsrunde von 60 Millionen US-Dollar unter Führung der Investmentgesellschaft Ventura Capital folgt. An der ersten großen Finanzierungsrunde von DnaNudge beteiligte sich außerdem der weltweit größte unabhängige Vermögensverwalter, Bank Julius Bär.

Die für den klinischen Einsatz geeignete, tragbare Point-of-Care-Testplattform von DnaNudge, die in rund einer Stunde zuverlässige Ergebnisse liefert, ohne dass ein Labor oder eine manuelle Probenvorbehandlung notwendig ist, stößt bei medizinischen Fachkräften, privaten Organisationen und Gesundheitsbehörden weltweit auf großes Interesse. DnaNudge hat zahlreiche Liefervereinbarungen mit Großhändlern geschlossen und stellt führenden internationalen Gesundheitsunternehmen seinen laborfreien COVID-19-Schnelltest in hohen Stückzahlen bereit.

Regius Professor Chris Toumazou FRS, FREng, FMedSci, CEO und Mitbegründer von DnaNudge sowie Gründer des Institute of Biomedical Engineering am Imperial College London, erklärt mit Blick auf die neue Partnerschaft: „Wir sind sehr erfreut über die Unterzeichnung dieser neuen strategischen Vereinbarung mit Quirónprevención, S.L., die die Auslieferung unserer Produkte an Unternehmen und Verbraucher in ganz Spanien erheblich beschleunigen wird. Unser wegweisender COVID-19-Schnelltest, der nicht im Labor ausgewertet werden muss, ist eine äußerst zuverlässige und unkomplizierte Lösung, die Menschen und Unternehmen die erforderliche Sicherheit für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung verschafft. Die globale Nachfrage nach unseren Lösungen – seitens öffentlicher und privater Gesundheitsdienstleister, ebenso wie von Unternehmenskunden und der wichtigen Reisebranche – ist extrem hoch, und wir erwarten weitere Partnerschaften schon in naher Zukunft, um dieses weltweite Interesse bedienen zu können.“