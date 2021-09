An einem für Bitcoin historischen Tag (Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador) kam es heute zwischenzeitlich zu einem Krypto-Crash: nicht nur Bitcoin, sondern fast alle Kryptowährungen verl

An einem für Bitcoin historischen Tag (Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador) kam es heute zwischenzeitlich zu einem Krypto-Crash: nicht nur Bitcoin, sondern fast alle Kryptowährungen verloren zwischenzeitlich mehr als 20%. Aber dann scheint es der Präsident von El Salvador - Nayib Bukele - gewesen zu sein, der mit seinen Bitcoin-Käufen den Krypto-Crash beendete. Insofern ist nun Bukele das, was Jerome Powell für die Aktienmärkte ist: ein Garant dafür, dass "buy the dip" funktioniert! Ansonsten ein eher ruhiger Tag, die Value-Indizes eher schwächer - wie häufig am Tag nach dem Labor Day. Aus Deutschland kommen heute widersprüchliche Daten..

Hinweis aus Video auf Artikel: "EZB: Über den „deutschen Selbstmord"

Das Video "Krypto-Crash: Bukele und Jerome Powell!" sehen Sie hier..