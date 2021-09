München (ots) -



- Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Ford-Stand auf der IAA Mobility in

München

- Ford-Werke Chef Gunnar Herrmann zeigt der Kanzlerin den vollelektrischen Ford

Mustang Mach-E GT, der seine europäische Messepremiere auf der IAA feiert

- Ford-Studie "Achtsamkeits-Fahrzeug" feiert Weltpremiere auf der IAA



Prominenter Gast zu Besuch auf dem IAA-Stand von Ford: Bundeskanzlerin Angela

Merkel hat heute im Rahmen ihres IAA-Eröffnungs-Rundgangs auf dem Ford-Stand

(Halle B1) Station gemacht. Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung

der Ford-Werke GmbH, begrüßte die Bundeskanzlerin und stellte ihr den

vollelektrischen Ford Mustang Mach-E GT* vor, der auf der IAA Mobility in

München seine Europa-Premiere feiert.





Herrmann bekräftigte in diesem Zusammenhang das Bekenntnis desAutomobilherstellers zur Elektromobilität. Erst Mitte Februar gab Ford bekannt,am deutschen Standort Köln das konzernweit erste Electrification Centeraufzubauen: "Die Zukunft von Ford ist elektrisch", betonte Herrmann. Der Konzernwerde im Rahmen seiner Elektromobilitäts-Offensive alle Pkw-Modelle in Europa abMitte 2026 mindestens in einer Plug-In-Hybrid- oder einer batterie-elektrischenVariante anbieten. Ab 2030 werde das Pkw-Angebot von Ford in Europa nur noch ausrein elektrischen Fahrzeugen bestehen. Ähnlich ehrgeizig seien dieElektrifizierungsziele für den Nutzfahrzeugbereich, führte Herrmann aus.Interessiert zeigte sich die Kanzlerin an dem so genannten"Achtsamkeits-Fahrzeug" ("Mindfulness Concept Car"), das als Studie auf der IAAMobility seine Weltpremiere feiert. Es handelt sich dabei um einen Ford Kuga miteinem speziellen Innenraum, bei dem Gesundheit und Wohlbefinden derFahrzeuginsassen im Mittelpunkt stehen. Eine entspannende Ambiente-Beleuchtungdes Innenraums, Achtsamkeitsübungen wie zum Beispiel eine integrierteMeditations-App, Powernap-Unterstützung oder die beruhigende Einflussnahme aufAtem- und Herzfrequenz durch spezielle Sitzvibrationen sind nur einige derExtras, die dieses Konzeptfahrzeug zu einem besonderen Erlebnis machen.Der seit Juni bestellbare Mustang Mach-E GT ist die neue Top-Version derbatterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E-Baureihe. Der Mustang Mach-E GTverfügt über eine "Extended Range"-Batterie mit einer Brutto-Kapazität von 98,7kWh und erreicht damit eine kombinierte WLTP-Reichweite von alltagstauglichen500 Kilometern.