Sportradar kündigt Börsengang an

Sportradar gab bekannt, dass zusätzlich zu den Stammaktien der Klasse A, die im Rahmen des Börsengangs angeboten werden, mit Eldridge verbundene Unternehmen, mit Radcliff Management LLC verbundene Unternehmen und bestimmte andere Investoren zugestimmt haben, Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von 159,0 Millionen US-Dollar zu einem Preis je Stammaktie der Klasse A zu erwerben, der dem Emissionspreis entspricht. Der Verkauf dieser Aktien wird nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

Das Angebot erfolgt ausschließlich über einen Prospekt. Eine Ausfertigung des vorläufigen Angebotsprospekts ist unter den folgenden Adressen erhältlich: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter der Rufnummer (866) 803-9204 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA oder telefonisch unter der Rufnummer 1-800-831-9146; oder bei UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, USA bzw. telefonisch unter der Rufnummer (888) 827-7275 oder per E-Mail an ol-prospectus-request@ubs.com.