Ingram Micro Cloud Platform bietet Amazon Web Services in Frankreich an und setzt damit die globale Expansion fort

Ingram Micro Cloud hat heute den Start von Amazon Web Services (AWS) auf dem Ingram Micro France Cloud Marketplace bekanntgegeben. Von nun an vertreibt das Unternehmen über sein Händlernetz in Frankreich eine vollständige Palette an AWS-Lösungen und stärkt damit die Marktpräsenz der weltweit umfassendsten und weitverbreitetsten Cloud-Lösungen.

Ingram Micro Cloud, ein Advanced AWS Consulting Partner und AWS Distributor, hatte bereits im März dieses Jahres den Abschluss eines globalen strategischen Kooperationsvertrages (SCA) mit AWS bekanntgegeben. Eines der zentralen Ziele des Vertrages besteht darin, die geografische Reichweite und Präsenz von AWS und seinen Partnern weltweit zu vergrößern. Im Rahmen dieser globalen Expansion beliefert Ingram Micro Cloud nun Wiederverkäufer in Frankreich mit einem kompletten Portfolio an AWS-Cloud-Services und ist dank einer Reihe von im Verlauf von 2021 erfolgten Zulassungen neuerdings auch auf den Märkten in Australien, Neuseeland und Mexiko präsent. Für die Partner von Ingram Micro in Frankreich eröffnen sich durch den Kooperationsvertrag mit AWS neue Möglichkeiten, um die Kundennachfrage nach Cloud-Produkten zu befriedigen.