Hoffnungswerte, Kommentar zur Deutschen Telekom von Heidi Rohde Frankfurt (ots) - Werte schaffen durch ein aktives Portfoliomanagement ist das Mantra, das die Telekom unter Führung von Tim Höttges mit einer Reihe eindrucksvoller M&A-Transaktionen untermauert hat. Dabei ist es oft gelungen, angestaubtes Inventar zu Tafelsilber aufzumöbeln - Ausnahmen bestätigen die Regel, wie die EE-Transaktion gezeigt hat. Der Verkauf von T-MobileNL zum nahezu neunfachen operativen Ertrag ist sicher ein Glanzstück, auch im Hinblick auf das Timing, denn der ohnehin mörderische Wettbewerb in den Niederlanden dürfte sich künftig eher verschärfen.



Überdies hat die Telekom bei der Reallokation der Mittel mehr strategischen Ehrgeiz bewiesen als Wettbewerber, die Milliardenerlöse - beispielsweise aus dem Verkauf von Tower-Assets - großteils direkt in den Schuldenabbau fließen ließen. Davon zeigten sich auch deren Aktionäre ziemlich unbeeindruckt, wie sich am Vodafone-Kurs ablesen lässt, der nach dem Vantage-IPO ein Strohfeuer entfachte und inzwischen wieder zurückgekommen ist. Die Hoffnung, damit Werte in der Bilanz zu heben, um auch die eigene Bewertung an der Börse zu steigern, hat getrogen - wieder einmal.