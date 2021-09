Bit2Me sammelt in nur 59 Sekunden 5 Millionen Euro in der ersten Phase seines ICOs

Madrid (ots/PRNewswire) - - Damit wird es zur erfolgreichsten Emission aller

Zeiten in Spanien. Insgesamt hat das Unternehmen 7,5 Millionen Euro durch den

B2M-Token eingenommen



- Die zweite Phase beginnt am 13. September und die dritte Phase am 21.

September





Bit2Me (https://bit2me.com/es/) hat die erste Phase seines ICO (Initial CoinOffering) in nur 59 Sekunden abgeschlossen und dabei 5 Millionen Euroeingenommen. Damit ist es die erfolgreichste Token-Emission, die jemals inSpanien gestartet wurde.Die spanische Kryptowährungsplattform hatte bereits Anfang August in einerprivaten Runde 2,5 Millionen eingesammelt. Insgesamt hat sie mit ihremB2M-Token, der auf der Website https://bit2me.com/es/token reserviert werdenkann, eine Kapitalzufuhr von 7,5 Millionen Euro erzielt.Nach dem Erfolg der ersten Phase bereitet das Unternehmen die zweite Phase desICO vor, die am 13. September stattfinden wird, mit den größten Garantien. Diedritte und letzte Phase beginnt am 21. September. Es ist möglich, sich in dieWarteschlange für beide Phasen einzureihen und einen Kauf über ein auf derWebsite verfügbares Formular zu planen.Am 6. September hat Bit2Me insgesamt 500 Millionen Token ausgegeben. Weitere 500Millionen werden in der zweiten Phase in Umlauf gebracht, während in der drittenPhase 250 Millionen ausgegeben werden. Insgesamt wird Bit2Me 1,25 MilliardenToken ausgeben.Das Interesse an der ICO war in den Tagen vor der ersten Phase so groß, dass dasUnternehmen in 13 weiteren Ländern Geschäfte eröffnete, um der Nachfrage gerechtzu werden. Auf diese Weise hatten die Bürger von Uruguay, Panama, Kolumbien,Bolivien, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaika,Dominica, Martinique und Guyana die Möglichkeit, in B2M zu investieren. DieseLänder stoßen zu den mehr als 70 anderen Ländern, in denen B2M tätig ist.Einer der Vorteile für die Inhaber von B2M-Token besteht darin, dass sie vonPreisnachlässen von bis zu 90 % auf Provisionen profitieren können, Zugang zubesseren Konditionen für verschiedene damit verbundene Dienstleistungen habenund bei bestimmten Entscheidungen über die Zukunft des Unternehmens mitbestimmenkönnen."Es war uns sehr wichtig, zu zeigen, dass wir auch von Spanien aus die Welt nachdem Vorbild des Silicon Valley digital verändern können. Wir sind die Pioniereeiner Technologie, die den ganzen Planeten revolutioniert. Wir haben gezeigt,warum wir zu den treibenden Kräften dieses disruptiven Konzepts gehören", sagtder CEO und Mitgründer Leif Ferreira.