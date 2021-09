Novaremed erweitert durch die Übernahme von Metys Pharmaceuticals seine Pipeline an nicht-opioiden Behandlungskandidaten für chronische Schmerzen

Die Novaremed AG, ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges biopharmazeutisches Privatunternehmen, meldet die Übernahme der Metys Pharmaceuticals AG (Metys) mit allen Entwicklungsprogrammen im Rahmen einer alle Aktien umfassenden Transaktion. Die Übernahme erweitert die bestehende Pipeline von Novaremed um in der klinischen und präklinischen Entwicklung befindliche Projekte, basierend auf einem innovativen Ansatz zur nicht-opioiden Behandlung chronischer Schmerzen, dem Schwerpunktbereich des Unternehmens. Durch die Aufnahme von Prävention neben der Schmerzbehandlung kann Novaremed damit überdies ein breiteres Spektrum an neuropathischen Schmerzindikationen und möglicherweise auch breitere Anwendungsbereiche abdecken. Auf der Unternehmensseite verstärkt Novaremed sein Führungsteam mit der Berufung von Andrew J. Oakley in das Board.

„Die Übernahme von Metys passt perfekt zu unserer Strategie, als Wegbereiter für die Entwicklung von nicht-opioiden Schmerzmitteln wirksame und gut verträgliche Medikamente für Patienten zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig den dringenden Bedarf an Wirkstoffen zu decken, die keine Abhängigkeit erzeugen. Ich freue mich sehr über den Beitritt des Branchenexperten Andrew Oakley zum Board of Directors von Novaremed und seine Unterstützung bei der Verfolgung unserer ehrgeizigen Ziele“, sagte Isaac Kobrin, Executive Chairman of the Board von Novaremed. „Wir haben drei zentrale Ziele für die kommenden Monate: Wir planen den Beginn der Phase-2b-Studie mit unserem vielversprechenden Leitkandidaten NDR.E1 zur Behandlung der schmerzhaften diabetischen peripheren Neuropathie (PDPN), die Weiterentwicklung unserer neuen Pipeline-Kandidaten aus der Übernahme von Metys und parallel dazu die Kontaktaufnahme mit privaten und institutionellen Investoren zur Einwerbung zusätzlichen Kapitals für unsere Pipeline, die das Potenzial hat, Schmerztherapien der nächsten Generation bereitzustellen.“

„Ich bin erfreut und begeistert von der Übernahme von Metys durch Novaremed, denn sie untermauert unseren einzigartigen Ansatz, die fortschreitenden Symptome der peripheren sensorischen Neuropathie zu bekämpfen. Wir verfolgen eine klare Richtung mit unseren Phase-2-Kandidaten MP-101 zur Behandlung der chemotherapiebedingten schmerzhaften Symptome der peripheren Neuropathie, und unser präklinischer Kandidat MP-103 befindet sich derzeit in der Vorbereitung für die Phase 1“, so Michael Scherz, PhD, Gründer und Chief Executive Officer von Metys Pharmaceuticals. „Gemeinsam sehen wir uns der Aufgabe verpflichtet, neuartige Therapien zur Prävention, Verringerung oder Linderung der chronischen Schmerzbelastung und Verbesserung der Lebensqualität der Patienten bereitzustellen. Damit gehen wir auf einen dringenden ungedeckten medizinischen Bedarf ein und verlassen uns letztlich nicht mehr so stark auf Opioide. Indem wir die Technologien und Pipeline von Metys in Novaremed integrieren, können wir diese Ziele am besten erreichen.“