LG Display zeigt transparente OLED auf der IAA 2021 in München

SEOUL, Südkorea, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- LG Display wird seine neueste, hochmoderne Transparent-OLED-Technologie auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2021, die vom 7. bis 12. September in München stattfindet, zusammen mit dem weltweit führenden Unternehmen für Materialwissenschaft und Smart-Glass-Technologie Gauzy an seinem Stand in Halle A1 - Standnummer 93 präsentieren.

Durch seine erste Zusammenarbeit mit Gauzy auf der IAA 2021 wird LG Display die Besucher die vielen unterhaltsamen und informativen Erfahrungen erleben lassen, die seine 55-Zoll-Transparent-OLED-Panels den öffentlichen Verkehrsbetrieben bieten können, wenn sie ihre Fahrzeugfenster austauschen. Darüber hinaus wird das Unternehmen mit seiner transparenten OLED-Technologie mit Gauzy zusammenarbeiten, um Fenster in verschiedenen Arten von Transportfahrzeugen zu ersetzen und so intelligente und dynamische transparente Anzeigen zu ermöglichen.