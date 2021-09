David Hart zum neuen CEO der Bermuda Business Development Agency (BDA) ernannt

David Hart, new BDA CEO (Photo: Business Wire)

Bevor er zur BDA kam, war Herr Hart als Executive Vice President der Florida Chamber of Commerce, einer der größten und erfolgreichsten Organisationen zur Interessenvertretung in den Vereinigten Staaten, tätig, wo er dem Führungsteam angehörte, das für die konsequente Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Steigerung des Beschäftigungswachstums, der wirtschaftlichen Diversifizierung und die Einwerbung zusätzlicher Kapitalinvestitionen verantwortlich war. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor trugen diese Bemühungen dazu bei, dass Florida jeden elften Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten schuf, stündlich 1,19 Millionen USD an Kapital anzog und seine Volkswirtschaft vor kurzem in Bezug auf ihre Größe auf den 15. Rang in der Welt eingestuft wurde.

Herr Hart sagte: „Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, Teil des BDA-Teams zu werden. Die Mission der BDA, einen nachhaltigen, gerechten Wohlstand für Bermuda zu fördern und Arbeitsplätze, Investitionen und Innovation auf die Insel zu bringen, war noch nie so wichtig. Ich freue mich sehr, Teil eines Weltklasse-Teams zu werden und unsere Bemühungen zu beschleunigen, Investitionen und Arbeitsplätze auf die Bermudas zu bringen. Bermudas Erfolgsbilanz als führendes Unternehmen auf globaler Ebene, der Zugang zu den Weltmärkten und der talentierte Pool an Humankapital sind wesentliche Stärken bei unserem Bestreben, die Wirtschaft Bermudas zu diversifizieren und unsere Handelspartner weltweit zu unterstützen.“

Stephen Weinstein, Vorsitzender der BDA, sagte: „Im Namen des Vorstands heißen wir Herrn Hart in dieser kritischen Zeit bei der BDA und in Bermuda insgesamt willkommen. Seine Führungsqualitäten, seine Kommunikationsfähigkeiten und seine große Erfahrung in Bezug auf Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und der öffentlichen Politik passen perfekt zu unseren Herausforderungen und Wachstumsanstrengungen in der kommenden Zeit.“

„Wir danken Roland Andy Burrows für fast drei Jahre engagierte Tätigkeit als CEO“, sagte Weinstein. „Unter seiner Führung hat die BDA dazu beigetragen, Bermuda durch eine der schwierigsten wirtschaftlichen Zeiten zu navigieren, und wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen.“

Herr Burrows wird die Agentur bis zum Jahresende weiterhin als Senior Consultant unterstützen, um den Führungswechsel zu unterstützen.

Burrows sagte: „Die BDA spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Bermuda. Ich bin stolz auf das, was die BDA seit Dezember 2018 erreicht hat und werde ihre Mission auch weiterhin unterstützen.“

Die neue Ernennung von Herrn Hart unterstreicht das anhaltende Engagement des Vorstands und des BDA für die internationale Geschäftsentwicklung. Mit dem Ziel, die internationalen Investitionen durch Innovation, strategische Partnerschaften und gezielte Vermarktung von Bermudas erstklassiger Geschäftsplattform zu steigern, hat die BDA auch einen neuen Geschäftsentwicklungsausschuss unter dem Vorsitz von BDA-Vorstandsmitglied George Thomas geschaffen. Frau Susan Pateras, stellvertretende Vorsitzende der BDA, wurde zur Interims-CEO ernannt und wird die Geschäfte bis zum Dienstantritt von Herrn Hart leiten. Der Dienst von Herrn Hart auf Bermuda unterliegt der Genehmigung der Bermuda-Einwanderung.

UNTERNEHMEN VERBINDEN

Die BDA fördert Direktinvestitionen und unterstützt Unternehmen bei der Gründung, Verlagerung oder Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit in unserer führenden Gerichtsbarkeit. Als unabhängige öffentlich-private Partnerschaft bringen wir Sie mit Branchenexperten, Beamten von Aufsichtsbehörden und wichtigen Ansprechpartnern in der Regierung von Bermuda in Kontakt, um Sie bei der Entscheidung über den Standort zu unterstützen. Unser Ziel? Das reibungslose und vorteilhafte Gestalten von Geschäften auf Bermuda.

