Inversago Pharma startet klinische Phase-1-Studie zu INV-202, einem peripher wirkenden CB1-Blocker der nächsten Generation

Inversago Pharma Inc. („das Unternehmen“ oder „Inversago“), ein auf die periphere CB1-Blockade spezialisiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass nach dem Erhalt eines Unbedenklichkeitsbescheids (No Objection Letter, NOL) von Health Canada am 29. Juli 2021 die ersten Probanden in der ersten am Menschen durchgeführten klinischen Phase-1-Studie mit INV-202 behandelt wurden. In der Studie werden die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik dieses Wirkstoffs untersucht.

„Nachdem wir in unseren präklinischen Studien zur Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) pharmakologische Eigenschaften nachweisen konnten, die unsere Erwartungen übertroffen haben, freuen wir uns, mit INV-202 einen zweiten peripher wirkenden CB1-Blocker in die klinische Anwendung zu überführen“, so Dr. Glenn Crater, MD, Chief Medical Officer von Inversago Pharma.

„Mit zwei einzigartigen CB1-Blockern der nächsten Generation, die in weniger als einem Jahr in die klinische Phase eingetreten sind, erweitern wir unser Wissen über diese neue Klasse von Medikamenten, von denen wir glauben, dass sie Patienten mit einer Reihe von Stoffwechselkrankheiten neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen können“, kommentiert François Ravenelle, PhD, Chief Executive Officer von Inversago.

Über INV-202

INV-202 ist ein kleinmolekularer inverser CB1-Agonist/Antagonist, der von Inversago für die mögliche Behandlung verschiedener Stoffwechselkrankheiten entwickelt wird. Er wurde speziell entwickelt, um vorzugsweise mit peripheren CB1-Rezeptoren zu interagieren, die sich im Gastrointestinaltrakt, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, im Fettgewebe, in den Muskeln, in der Lunge und in anderen Organen befinden. Auf diese Weise soll ein sicherer und wirksamer therapeutischer Ansatz ohne die bekannten Belastungen durch zentral wirkende CB1-Blocker gefunden werden. Die periphere CB1-Blockade ist ein gut dokumentierter Wirkmechanismus, der mit vielen klinisch bedeutsamen metabolischen Vorteilen verbunden ist.

Über Inversago Pharma

Inversago Pharma hat seinen Hauptsitz in Montreal und ist ein in der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Therapien spezialisiert hat, die auf die CB1-Blockade gerichtet sind und auf den ersten Vertretern peripher wirkender inverser CB1-Agonisten basieren. Ziel des Unternehmens ist die Bereitstellung neuer Behandlungsoptionen, die die Lebensqualität von Patienten mit Stoffwechselkrankheiten wie dem Prader-Willi-Syndrom (PWS), nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH), Typ-1-Diabetes (T1D) und diabetischer Nephropathie verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter inversago.com.

