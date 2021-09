Mowilex Indonesia startet mutige Kampagne zur kostenlosen Entfernung von Bleifarbe aus den Regalen

JAKARTA, Indonesien, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Ein Jahr nach der Einführung neuer, bleifreier Formeln für seine Holz- und Metallfarben, die Mowilex Cat Kayu dan Besi-Reihe, startet der indonesische Hersteller PT Mowilex Indonesia (Mowilex Indonesia) ein freiwilliges Austauschprogramm für Geschäfte und Händler im ganzen Land, um die älteren Bestände des bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi aus den Regalen zu entfernen. Damit steht Mowilex Indonesia, das die Produktion der bleihaltigen Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben 2019 eingestellt hat, an der Spitze eines internationalen Vorstoßes zur schrittweisen Abschaffung des schädlichen Bleis in bestimmten Farben und Beschichtungen.

Die Kampagne „Mowilex Pasti Aman" („Mowilex ist absolut sicher") wird vom 1. September bis zum 31. Dezember 2021 in ganz Indonesien durchgeführt. Die teilnehmenden Geschäfte und Einzelhändler erhalten kostenlosen Ersatz für alle geprüften Mowilex Cat Kayu dan Besi-Farben, die vor 2019 hergestellt wurden, als das Unternehmen mit der Umstellung auf bleifreie Farben begann.

„Die Bleibelastung ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, und Mowilex Indonesia hat viel Zeit und Ressourcen investiert, um die Gefahren zu bekämpfen", sagt Niko Safavi, CEO von Mowilex Indonesia. „Obwohl die Covid-19-Pandemie den Fortschritt weltweit verlangsamt hat, bleiben wir dem Schutz der Familien und des Planeten verpflichtet, indem wir Blei in unseren Konsumgütern eliminieren."

Warum die Beseitigung von Blei wichtig ist

Blei ist ein giftiges Metall, das sich in verschiedenen Systemen des Körpers ansammelt. Besonders schädlich ist es für Kinder, deren Körper vier- bis fünfmal mehr Blei aufnehmen kann als der von Erwachsenen. Diese Exposition kann intellektuelle Beeinträchtigungen und ein erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten auslösen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass die Bleiexposition jedes Jahr Kosten in Höhe von 977 Milliarden Dollar verursacht, wobei ein Großteil der Belastung auf Familien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen entfällt.

Mowilex Indonesia hat die Produktion bestimmter bleihaltiger Farben für Holz und Metall im Jahr 2019 eingestellt, zwei Jahre vor dem von der Global Alliance to Eliminate Lead Paint festgelegten Ausstiegsziel. Die von der WHO und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen organisierte Allianz berichtet, dass 79 Länder rechtlich verbindliche Grenzwerte für die Produktion, den Import und den Verkauf von Bleifarben ab Dezember 2020 festgelegt haben. Die Grenzwerte variieren von Land zu Land und reichen von 90 Teilen pro Million (ppm) in den Vereinigten Staaten über 100 ppm in der Schweiz bis hin zu 1.000 ppm in Australien und Neuseeland.