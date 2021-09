Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Im September wird Pantum eine Bundle-Promotion

Pantum, eine Marke, die weltweit Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt,herstellt und vertreibt, ermöglicht es seinen Nutzern, qualitätsgesicherteOriginal-Verbrauchsmaterialien zu wählen, die optimal auf ihre eigenenPantum-Drucker abgestimmt sind.Die Druckqualität des Original-Verbrauchsmaterials von Pantum ist hervorragend,zeigt klarere und feinere Drucke und gewährleistet beste Druckergebnisse. Diesist auf die Verwendung von Premium-Toner, hochwertigen Materialien undausgefeilten Technologien zurückzuführen, die eine stabilere Leistunggarantieren, die durch Transport, Lagerung und Verwendung bei unterschiedlichenTemperaturen oder Feuchtigkeitsbedingungen nicht beeinträchtigt wird.Gleichzeitig kann die dichte Dichtung das Austreten von Pulver und Staub wirksamreduzieren, um die Beschädigung der Maschine durch das Abfallpulver zuverhindern, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und den Schaden durch dasPulver für die Benutzer zu beseitigen.Durch die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterial können die Nutzer außerdemeinen zuverlässigeren offiziellen Kundendienst in Anspruch nehmen. Dies bietetmaximalen Komfort für die Benutzer und senkt die Wartungskosten des Druckers.Unter den vielen verschiedenen Typen von Pantum-Original-Verbrauchsmaterialiensind die P210-Serie und die TL-410-Serie die am häufigsten verwendeten. DieP210-Serie mit einer Kapazität von 1.600 Seiten ist eine All-in-One-Patrone, diesich leicht auswechseln lässt. Sie gilt für Drucker der Simple & Smart Serie undder Infinite Serie, die für SOHO- und Heimanwender konzipiert sind. Die spätereTL-410-Serie verfügt über ein separates Trommel- und Gerätekonzept, dasumweltfreundlicher und kostengünstiger ist. Die Trommeleinheit hat eineKapazität von 12.000 Seiten, und die Tonerkartusche hat eine Kapazität von1500/3000/6000 Seiten, geeignet für Drucker der Serie 4S, die häufig vonUnternehmen und Behörden verwendet werden.Informationen zu PantumPantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, der Drucker,Druckmaterialien, Drucklösungen und Dienstleistungen anbietet. Im Jahr 2011begann Pantum seine Expansion in Übersee und ist aktuell weltweit in DutzendenLändern vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, densich entwickelnden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem eswirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowiezuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden auchdurch seine kostengünstigen Produkte und Premium-Dienstleistungen einen höherenMehrwert.Pressekontakt:RusslandE-Mail: info@syntun.comEuropaH. Jack HaoEuropean Senior Operation ManagerMobil: +86 15916279793E-Mail: jack.hao@pantum.comAsien, Europa und Nordamerika.H. Kyan LiaoRegional Sales ManagerMobil: +86 13570615281E-Mail: kyan.liao@pantum.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1588103/Pantum_Original_Consumable.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152199/5014247OTS: Pantum