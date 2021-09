BYD, Teck Resources, GSP Resource, Varta – Rohstoff-Rallye Drei Punkt Null!

In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge, dass rasant steigende Rohstoffpreise zukünftig den Aufschwung gefährden. So warnt der Chef des Münchener Wirtschaftsforschungsinstitutes Ifo, Clemens Fuest: „Wenn die Rohstoffpreise in der Breite in den …

Foto: pixabay.com