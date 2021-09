Weitere Studien am Menschen zeigen, dass die DTH-Reaktion, die Grundlage für CoviDTH, sehr dauerhaft ist und mindestens ein Jahr lang nach der Covid-19-Exposition oder der Verabreichung des Impfstoffs anhält.

VANCOUVER, British Columbia und SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, Spanien, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die wissenschaftliche Beraterin für das CoviDTH-Programm, Yvelise Barrios, MD, PhD, und klinische Immunologin am Hospital Universitario de Canarias, Teneriffa, Spanien, eingeladen wurde, ihre neue klinische Studie mit dem Titel LONG TERM FOLLOW-UP OF IN VIVO CELLULAR IMMUNE RESPONSE TO SARS-CoV-2 USING DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY CUTANEOUS TEST 1 auf dem 6th European Congress of Immunology („ECI") vom 1. bis 4. September 2021 zu präsentieren. Der ECI ist eine der angesehensten internationalen Konferenzen auf dem Gebiet der grundlegenden und klinischen Immunologie.