NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION.

Medienmitteilung - ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareONE gibt Änderungen in der Aktionärsstruktur bekannt

Stans, Schweiz I 8. September 2020 - SoftwareONE Holding AG gab heute bekannt, dass insgesamt 8'621'223 Aktien durch KKR und die Erben von Patrick Winter verkauft und im Markt platziert wurden. Jean-Pierre Saad bleibt Mitglied im Verwaltungsrat.

SoftwareONE wurde darüber informiert, dass KKR 8'213'023 Aktien und die Erben von Patrick Winter 408,200 Aktien verkauft haben und dass diese Aktien wie am 7. September 2021 angekündigt im Markt platziert wurden. Nach Abwicklung der Transaktion, deren Abschluss am 10. September 2021 erwartet wird, wird KKR keine Anteile an SoftwareONE mehr halten und die Erben von Patrick Winter einen Anteil von 2,49%.

Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareONE, erklärt: «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich KKR für die langjährige strategische Partnerschaft und die wertvollen Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung von SoftwareONE danken. Wir freuen uns, dass Jean-Pierre Saad weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats mit uns zusammenarbeiten wird.»

Als Vertreter von KKR sagten Jean-Pierre Saad, Partner und Head of TMT in Europe und Philipp Schaelli, Principal TMT Europe: «Wir haben uns sehr gefreut mit den Gründern und dem Management von SoftwareONE zusammenzuarbeiten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, sich zu einem echten europäischen Marktführer im Bereich Technologiedienstleistungen zu entwickeln, mit einer grossartigen Erfolgsbilanz, welche von der Öffentlichkeit anerkannt wird.»