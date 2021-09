DGAP-News ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Die ProCredit Gruppe schließt sich der Partnership for Carbon Accounting Financials an Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 08.09.2021, 07:00 | 17 | 0 | 0 08.09.2021, 07:00 | DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Vereinbarung

Die ProCredit Gruppe schließt sich der Partnership for Carbon Accounting Financials an - Standardisierter Ansatz bei der Messung und Offenlegung der Treibhausgasemissionen des eigenen Kredit- und Investmentportfolios wird gruppenweit eingeführt - Die Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ist eine global tätige Brancheninitiative zur Standardisierung der Messung und Offenlegung von Treibhausgasemissionen für den Finanzsektor. Mit mehr als 140 Banken und Investoren aus fünf Kontinenten wächst die Initiative kontinuierlich in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum

Frankfurt am Main, 8. September 2021 - Seit ihrer Gründung ist die ProCredit Gruppe bestrebt, in den Schwellenländern, in denen sie tätig ist, eine umweltbewusste wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Die ProCredit Banken sind Vorreiter bei der Einbeziehung von Klimaschutzaspekten in ihre Geschäftsbeziehungen mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie in ihre eigenen internen Aktivitäten. Seit mehreren Jahren berichtet die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe bereits transparent über diverse nicht-finanzielle Indikatoren und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Aktivitäten ihrer Geschäftstätigkeit entsprechend dem GRI-Standard ("Option Kern") (2020 ProCredit Impact Report). Die ProCredit Banken konzentrieren ihre Geschäftsbeziehungen auf KMU, die strenge ESG-Standards erfüllen und das größte Potenzial zur Schaffung von ökologisch nachhaltigem Wohlstand und Beschäftigung in den lokalen Volkswirtschaften haben. Mit ihrer Finanzierungstätigkeit unterstützen die Banken insbesondere Investitionen in innovative und umweltfreundliche Technologien. Das sogenannte grüne Kreditportfolio macht bereits rund 20 % des Gesamtportfolios der Gruppe aus. Seite 2 ► Seite 1 von 4 ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







