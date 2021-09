Clas Ohlson Q1 Earnings Better Than Expected; August Sales up 3% Autor: PLX AI | 08.09.2021, 07:02 | 10 | 0 | 0 08.09.2021, 07:02 | (PLX AI) – Clas Ohlson Q1 EBIT SEK 147 million vs. estimate SEK 141 million.Q1 net income SEK 103 million vs. estimate SEK 97 millionQ1 sales SEK 2,056 million vs. estimate SEK 2,028 millionSales in August increased by 3% to SEK 711 million; an … (PLX AI) – Clas Ohlson Q1 EBIT SEK 147 million vs. estimate SEK 141 million.Q1 net income SEK 103 million vs. estimate SEK 97 millionQ1 sales SEK 2,056 million vs. estimate SEK 2,028 millionSales in August increased by 3% to SEK 711 million; an … (PLX AI) – Clas Ohlson Q1 EBIT SEK 147 million vs. estimate SEK 141 million.

Q1 net income SEK 103 million vs. estimate SEK 97 million

Q1 sales SEK 2,056 million vs. estimate SEK 2,028 million

Sales in August increased by 3% to SEK 711 million; an organic increase of 3% and an increase of 3% in comparable units

Online sales in August increased by 22% to SEK 58 million

Says saw higher average sales per customer, which has been decisive during a period of lower customer footfall in our physical stores Clas Ohlson (B) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Clas Ohlson (B) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer