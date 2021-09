Noram benennt Adam Falkoff, President von The Association for Rare Earth, ins Board of Directors

“Wir haben großes Glück, eine so angesehene, zielorientierte Führungspersönlichkeit mit einer bewährten, langen Erfolgsgeschichte in öffentlicher Politik und Beratung nun im Board von Noram zu haben”, sagte Sandy McDougall, President und CEO von Noram. “Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bergbau, öffentliche Politik und Businessstrategie wird dem Unternehmen von großem Nutzen sein, wenn wir unsere Ressource zur Produktion bringen. Wir begrüßen Adam im Board of Directors und freuen uns auf seine Einblicke und Beiträge, während wie ein multinationales Lithiumunternehmen aufbauen.”

“Es ist toll, dass ich jetzt, wo sich Noram an einem Wendepunkt befindet, im Board of Directors bin”, meinte Adam Falkoff. “Lithium spielt heutzutage eine bedeutende Rolle bei der Energieversorgung und die weltweite Nachfrage nach Lithium, das auch als “weißes Gold” bezeichnet wird, wächst exponenziell. Die Regierung unter Biden hat kürzlich dazu aufgerufen, die Inlandsproduktion anzukurbeln, um die Nachfrage nach Lithiumionenbatterien in E-Fahrzeugen erfüllen zu können. Das zeigt, dass Noram zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ich freue mich darauf, das Unternehmen zu beraten, wenn es zu einem bedeutenden Akteur bei der kontinuierlich hohen Nachfrage nach Quellen erneuerbarer Energie ist”, fuhr Adam Falkoff fort.

Herr Falkoff verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen öffentliche Politik, Internationale Beziehungen und Business Development. Er hat CEOs der Fortune 100, Presidents, Premierminister, Kabinettsminister und Botschafter beraten. Als President von CapitalKeys, einem überparteilichen, globalen Unternehmen für öffentliche Politik und strategische Beratung mit Sitz in Washington D.C. und Büros in London und Singapur, hat er die Kunden erfolgreich dabei unterstützt, die komplexe Welt der öffentlichen Politik zu verstehen, vorausschauend zu begreifen und zu lenken. Außerdem hat er ihnen geholfen, Strategien zur Geschäftsentwicklung und somit zur Ertragssteigerung aufzubauen. Zusätzlich ist er Interims-President von RARE, The Association for Rare Earth. Herr Falkoff hat 2018 die Ellis Island Medal of Honor für seine Dienste für die USA erhalten und stand auf der Washington, D.C. Power 100, einer Liste der 100 einflussreichsten, nicht gewählten Personen des Washington Life Magazine.