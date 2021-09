Toronto, Ontario - 8. September 2021 - Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. unter Verwendung einer neuen, hochmodernen dreidimensionalen Scantechnologie („3D-Scannen“) nicht-fungible Token („NFTs“) erstellt, um den Mitwirkenden die Möglichkeit zu geben, NFTs zu erzeugen, die realistischer und immersiver in einer augmentierten Umgebung sind.

New World hat mithilfe der benutzerfreundlichen 3D-Scantechnologie NFTs erzeugt, die in der New World App nahtlos in Augmented Reality betrachtet werden können. Beim 3D-Scannen werden Objekte oder Personen aus der realen Welt analysiert und Daten gesammelt, um ihre Form und ihr Aussehen in der digitalen Welt durch dreidimensionale Modelle nachzubilden. Diese Modelle werden dann in realistische Kunstwerke umgewandelt und als NFTs auf der Blockchain geprägt. Dieser Prozess ermöglicht es den Mitwirkenden von New World, verschiedene Branchen kreativ zu erforschen und sie im NFT-Raum zu präsentieren.

So können die Mitwirkenden beispielsweise Hologramme ihres Lieblingssportlers erstellen, ein unkonventionelles Möbelstück anfertigen, ein hochwertiges Kleidungsstück entwerfen oder abstrakte Kunstwerke schaffen, die alle von Objekten aus der realen Welt abgeleitet sind.

Der brasilianische Sänger, Songwriter und Tänzer Naldo Benny ist der jüngste Prominente, der gemeinsam mit New World ein NFT durch 3D-Scannen erzeugt hat. Naldo hat seine charakteristischen Tanzbewegungen und Eigenheiten aufgezeichnet, die vom Kreativteam von New World in einen digitalen Avatar übersetzt und als NFT verkauft wurden. Naldo freut sich auf die Zusammenarbeit mit New World, um NFTs zu erzeugen und mit seinem Publikum auf neue und ansprechende Weise in Kontakt zu treten. Im Rahmen der Plattform überlässt New World die Kreativität der NFT-Ausstellung seinen Mitwirkenden und Mitarbeitern, indem es ihnen verschiedene Bereiche zur Verfügung stellt, die sie erkunden können.