Delivery Hero eröffnet neues Technologiezentrum in der Türkei, um lokale und globale Innovationen voranzubringen



08.09.2021 / 08:00

Delivery Hero wird im September ein neues Technologiezentrum in Istanbul eröffnen und damit seine globale Präsenz mit 15 Tech-Hubs auf 4 Kontinenten erweitern

Das Unternehmen wird seine bestehende türkische Technologieplattform und Expertise in ein globales Setup integrieren, wobei die lokalen Operationen weiterhin unter der Marke Yemeksepeti laufen werden

Delivery Hero setzt seinen Weg zur Stärkung und Diversifizierung seines Talentpools im Technologiebereich fort und beabsichtigt, für das Tech-Hub mehr als 1000 Mitarbeiter einzustellen

Das türkische Technologiezentrum unterstützt den lokalen Arbeitsmarkt und fördert gleichzeitig den Erfahrungs- sowie Wissensaustausch zwischen den Tech-Hubs Berlin, 8. September 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, wird ein neues Tech-Hub in Istanbul in der Türkei eröffnen. Das Zentrum wird Teil des globalen Tech-Teams von Delivery Hero sein und die bestehenden Tech-Hubs in Berlin, Dubai, Singapur, Buenos Aires und Seoul ergänzen. Um die Synergien zwischen den Delivery Hero-Tochtergesellschaften weltweit weiter zu fördern, werden die bestehende türkische Technologieplattform und Expertise in eine globale Technologieplattform integriert. Die lokalen Operationen werden weiterhin unter der Marke Yemeksepeti geführt. Christian Hardenberg, CTO von Delivery Hero: "Innovation ist das Rückgrat des Wachstums von Delivery Hero und wir werden unsere eigene Technologie weltweit weiterentwickeln. Unsere Technologieplattform Yemeksepti ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Türkei, und wir freuen uns, sie in unsere globale Plattform zu integrieren. Die Eröffnung des Delivery Hero Tech-Hubs in Istanbul wird es ermöglichen, unsere globalen Innovationspläne zu beschleunigen, indem wir die pulsierende Tech-Szene und den großen Pool an Tech-Talenten in der Türkei für uns nutzen." Seite 2 ► Seite 1 von 4



