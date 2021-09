Xigem Technologies erhält DTC-Berechtigung - damit sind ihre Aktien zur elektronischen Abwicklung von Handelsgeschäften in den Vereinigten Staaten zugelassen

TORONTO, 8. September 2021 – Xigem Technologies Corporation („Xigem“ oder das „Unternehmen“) (CSE:XIGM; OTCQB:XIGMF; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gibt heute bekannt, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind.

Die DTC-Berechtigung soll den Handel vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von Xigem in den Vereinigten Staaten erhöhen. Die Aktien des Unternehmens wurden vor Kurzem zum Handel am OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Kürzel „XIGMF“ zugelassen.

DTC ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation, einer US-Firma, die für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle fungiert und für die Abrechnung der getätigten Geschäfte zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch DTC zugelassen sind, gelten als „DTC-berechtigt“. Das elektronische Verfahren zum Clearing von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barmitteln und somit den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker, wodurch Aktien über eine viel größere Auswahl an Brokerfirmen gehandelt werden können, nachdem sie nun ihren Anforderungen entsprechen.

Die Stammaktien des Unternehmens können an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „XIGM“, am OTCQB unter dem Kürzel „XIGMF“ und über die Gruppe Deutsche Börse unter dem Kürzel „2C1“ gehandelt werden. Anleger können Informationen und Handelsstatistiken zu Xigem unter den folgenden Links einsehen: www.otcmarkets.com, www.boerse-frankfurt.de, www.tradegate.de und thecse.com.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. „iAgent“, die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.