BERENBERG stuft Vantage Towers auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Usman Ghazi

Analysiertes Unternehmen: Vantage Towers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vantage Towers nach dem guten Lauf der Aktie seit dem Börsengang von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aberdas Kursziel auf 33 Euro belassen. In Teilen sei die Rally bei dem Sendemasten-Betreiber auch getrieben von der Aufnahme erst in den SDax und nun bald in den MDax, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittlerweile sei das Bewertungspotenzial im Vergleich zu anderen europäischen Branchenwerten indes ausgeschöpft./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 13:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.