Paukenschlag bei Nel ASA! Jetzt unbedingt rein!

Nel ASA war in den Sommermonaten so etwas wie der große Verlierer. In der Krise der Wasserstofftitel wurde der norwegische Elektrolyseurspezialist überdurchschnittlich heftig abgestraft. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn die Aktie scheint langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Immerhin kletterte Nel ASA gestern mit knapp 1,49 Euro auf den höchsten Stand seit über vier Wochen und steht damit unmittelbar vor der Entscheidung!

Ende Juni sah es für Nel ASA noch gut aus. Die Aktie hatte damals die Zwei-Euro-Marke zurückerobert und notierte im Hoch bei 2,10 Euro. Doch in den folgenden sechs Wochen folgte ein beispielloser Absturz auf zeitweise 1,25 Euro. Begleitet von schwachen Geschäftszahlen ging es für den Kurs eigentlich ausschließlich nach unten. Doch jetzt könnte die Wende unmittelbar bevorstehen, falls…

