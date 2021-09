EUR/USD: Zweite Chance für Long-Positionen

Am 11. Juni lautete der Titel der Börse-Intern „EUR/USD: Konsolidierung bietet sich zum Long-Einstieg an“. Dazu hatte sich folgendes charttechnische Szenario geboten.

Der Wechselkurs war stark angestiegen, dann jedoch an einem Zwischenhoch der vorangegangenen Abwärtsbewegung abgeprallt (rote horizontale Linie) und in eine Konsolidierung übergegangen (kleiner roter Abwärtstrendkanal). Den starken Anstieg deutete ich als mögliche (Impuls-)Welle 1 (grün), die anschließende Konsolidierung als (Korrektur-)Welle 2 in Form einer trendbestätigenden Flagge. Und so war das charttechnische Szenario aus dieser Betrachtungsweise bullish zu werten.

Es kam anders als erwartet

Nun, mit Blick auf den folgenden Chart kam es offensichtlich anders. Denn die Kurse brachen aus der vermeintlichen Flagge nicht nach oben aus, sondern nach unten, und das sehr dynamisch.

Auf diese Möglichkeit hatte ich aber durchaus hingewiesen. So hieß es in der Analyse: „Es ist aber gut möglich, dass sich die aktuelle Konsolidierung noch etwas fortsetzt.“ Und weiter: „Das wäre auch wünschenswert, weil die Welle 2 dann ein vernünftiges Verhältnis zur Welle 1 annehmen würde.“ Es galt also, die weitere Entwicklung noch etwas abzuwarten.

Formationen werden erst mit einem Ausbruch bestätigt

Und grundsätzlich wird eine Formation erst mit dem Ausbruchssignal bestätigt. So war hier in der Börse-Intern zum Beispiel am 27. August zum DAX zu lesen, dass sich in dem deutschen Leitindex ein symmetrisches Dreieck gebildet hat, „welches als trendbestätigend gilt und damit im DAX bullish zu werten ist“. Und: „Die Formation wird aber erst durch einen Ausbruch bestätigt.“

Zuvor hatte ich wiederholt über (mögliche) Fehlsignale, besonders in Sommermonaten, berichtet. Und daher habe ich auch mehrfach auf bestätigende Signale hingewiesen, die es abzuwarten gilt, so zum Beispiel in der Börse-Intern vom 31. August oder auch in der vom 3. September.

Zweite Chance für Long-Positionen

Leider habe ich auf diese Begleitumstände zum Einstieg in einen Trade in der EUR/USD-Analyse vom 11. Juni nicht explizit noch einmal hingewiesen. Was also nun tun, wenn man sich aufgrund dieser Analyse in dem Wechselkurs „long“ positioniert hat? Gibt es hier noch Chancen auf Gewinne? Ich denke ja!