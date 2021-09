Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Meist im Minus - Weitere Gewinne aber in Japan Nach der jüngsten Stärke war die Kursentwicklung am Mittwoch in Fernost durchwachsen. Der japanische Nikkei fiel positiv auf, anderswo ging es aber eher bergab. Am Markt hieß es, damit folge der Gesamtmarkt in Asien der Schwäche an der Wall Street. …