Komo Plant Based Foods ist angesichts seiner Expansion im Einzelhandel und Nachbestellungen auf starkem Wachstumskurs

Vancouver, B.C. - 8. September 2021 Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTC:KOMOF) (FWB:9HB) (“Komo”) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Einzelhandelsvertriebsnetz rasch ausbaut und in den vergangenen zwei Monaten Dutzende von unabhängigen und Speziallebensmittelhändlern für den Verkauf der pflanzlichen Lebensmittel von Komo gewinnen konnte.

Im Großraum Vancouver haben vor kurzem Meinhardt’s Fine Foods, Larry’s Market, Stong’s Market, Vegetarian Butcher, The Juice Truck, Nourish Market und Bean Around the World die Produkte des Unternehmens in ihr Sortiment aufgenommen. Der Einführung von Komo im Einzelhandel im April 2021 folgte eine starke Verbrauchernachfrage, die zu zahlreichen Nachbestellungen seitens der Einzelhändler führte, wobei ein Einzelhändler in den letzten 5 Monaten bereits 10 Nachbestellungen aufgegeben hat.

Im Online-Shop von Komo wurden die Produkte seit ihrer Einführung zu Beginn des Jahres bereits mehr als 75 Mal mit fünf Sternen bewertet. Die Verbraucher heben insbesondere den köstlichen Geschmack, die vollwertigen Zutaten und die einfache Zubereitung als Gründe hervor, warum sie weiterhin die pflanzlichen Produkte von Komo kaufen. In einer Bewertung heißt es: „Ausgezeichnet. Lecker, gesund, einfach zu backen.“

„Unser Ziel bestand darin, eine solide Basis treuer lokaler Kunden aufzubauen, sodass wir für ein starkes Wachstum gerüstet sind“, erklärt William White, seines Zeichens CEO von Komo Plant Based Foods. „Die Einzelhändler haben uns sehr positive Rückmeldungen in Bezug auf den lokalen Vertrieb gegeben. Viele der Einzelhandelsstandorte, an denen unsere Produkte erhältlich sind, geben regelmäßig Nachbestellungen auf, da die Verbraucher unsere köstlichen pflanzlichen Wohlfühlgerichte genießen. Die Einführung bei Dutzenden unabhängigen Ladengeschäften verschafft den Verbrauchern bequemen Zugang für den käuflichen Erwerb unserer Produkte, während wir daran arbeiten, in das Sortiment großer Lebensmittelketten zu gelangen, die einen längeren Verkaufszyklus haben. Wir freuen uns sehr darauf, in diesem Jahr ein schnelles Wachstum zu erzielen.“