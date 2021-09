Euroboden meldet überzeugende Verkaufszahlen für das laufende Geschäftsjahr

- 76,5 Mio. € Verkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2020/2021 - In drei Münchnern Bauprojekten nahezu alle Wohneinheiten verkauft - Schaffung von neuen Baurechten in München

Die Euroboden kann trotz des Covid19 bedingten sechsmonatigen Lockdowns im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. September 2021 endet, überzeugende Verkaufszahlen vermelden. Insgesamt konnten Einheiten für 76,5 Mio. Euro verkauft werden. Euroboden hat sich für zwei Projekte in München die Baurechte gesichert und konnte somit weitere Werte schaffen. Acht Projekte befinden sich aktuell in der Vermarktungs- und Verkaufsphase. Zwei weitere Projekte werden zudem in den nächsten Monaten Vertriebsstart haben.

Zu fast 90 Prozent ist der erst seit Oktober letzten Jahres in der Vermarktungsphase befindliche Derzbachhof verkauft. Mittlerweile haben 15 der 17 Wohneinheiten neue Eigentümer gefunden. Das Konzept der Architekten Peter Haimerl und Raumstation, das ein hohes Maß an Lebensqualität für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen schafft, hat die Käufer nachhaltig überzeugt.

Im Objekt Kolbergerstraße in München sind 90 Prozent aller Wohneinheiten verkauft. 10 der 11 des vom Stararchitekten David Chipperfield entworfenen Stadtpalais in Borgenhausen-Herzogpark sind somit veräußert. Ebenfalls zu mehr als 90 Prozent verkauft ist das aus vier Häusern bestehende Ensemble München Erhardtstraße. 27 der 28 Wohneinheiten haben neue Eigentümer gefunden. Das Projekt des Architekten Thomas Kröger zeigt, dass auch in stark verdichteten Innenstadtlagen architektonischer Anspruch erfolgreich umsetzbar ist.

Das Euroboden-Geschäft in Berlin läuft ebenfalls positiv. Der Verkauf der Wohneinheiten der Projekte Bismarckstraße ist erfolgreich gestartet, ein weiteres Grundstück konnte das Unternehmen veräußern. Das wegweisende Wohnungsbau-Projekt in der Lion-Feuchtwanger-Straße im Stadtteil Hellersdorf mit insgesamt 124 Wohneinheiten befindet bereits in der Vertriebs- und Bauphase.