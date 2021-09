XPhyto meldet erfolgreiche Markteinführung und steigende Nachfrage nach seinem 25-minütigen COVID-19 PCR-Test COVID-ID Lab

Vancouver, Kanada und Frankfurt, Deutschland (8. September 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder "das Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Markteinführung seines 25-minütigen COVID-19 PCR-Tests COVID-ID Lab bekannt zu geben. Im Rahmen des Pilotprojekts an den Testzentren in Berlin wurden die Arbeitsabläufe und Protokolle für den schnellen, effizienten und zuverlässigen Einsatz von COVID-ID Lab erfolgreich optimiert. Diese technischen und operativen Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Produkteinführung und um den weiteren Verkauf an bestehende und neue Kunden zu stärken.

"Wir sind mit den Ergebnissen des Pilotprojekts äußerst zufrieden. Die gewonnenen praktischen Erkenntnisse, von Schulungsprotokollen bis hin zu effizienten Arbeitsabläufen, sind notwendig, um das Wachstum unseres Vertriebs zu beschleunigen. Diese Ergebnisse zeigen den Erfolg unserer Geschäftsstrategie in der schnellen Point-of-Care-Diagnostik", so Wolfgang Probst, COO und Director. "Parallel zum Pilotprojekt entwickeln wir mit unseren Partnern Konzepte und Serviceleistungen, um modulare Test- und Hygienelösungen für größere Veranstaltungen wie Konzerte, Sportveranstaltungen und Konferenzen anzubieten. Vor dem Hintergrund der Umstellung von Antigen- hin zu PCR-Tests, auch durch staatliche Behörden in Deutschland und anderen europäischen Ländern, sind wir davon überzeugt, dass XPhyto zuverlässige PCR-Testergebnisse in nur 25 Minuten liefern kann. Angesichts unserer wettbewerbsfähigen Preise sind wir in einer starken Position, um das Umsatzwachstum in naher Zukunft zu beschleunigen."

"Das einfache Testprotokoll ohne vorherige RNA-Extraktion zur Probenvorbereitung und die 25-minütige PCR-Laufzeit ermöglichen es uns, die Probe direkt an Ort und Stelle zu bearbeiten. Mit diesem dezentralen Ansatz können wir auch bei geringen Testvolumina schnelle Ergebnisse liefern und die Kosteneffizienz sicherstellen", so Dr. Ismail Özkanli, Geschäftsführer der Beovita GmbH & Co. KG. "Mit der Verlagerung der staatlichen Vorschriften von Antigen- hin zu PCR-Tests sehen wir einen erhöhten Bedarf an schnellen und zuverlässigen PCR-Tests und sind mit dem COVID-ID Lab in der Lage, dies unseren Kunden zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten."