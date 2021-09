Mitglieder der Fed wie (der eigentlich sehr hawkishe) Robert Kaplan handeln massiv Aktien - und traden damit einen Markt, den die Fed maßgeblich manipuliert! Sind die USA auf dem Weg zu einer Bananenrepublik? Die Interes

Mitglieder der Fed wie (der eigentlich sehr hawkishe) Robert Kaplan handeln massiv Aktien - und traden damit einen Markt, den die Fed maßgeblich manipuliert! Sind die USA auf dem Weg zu einer Bananenrepublik? Die Interessenskonflikte sind evident, auch und gerade bei Jerome Powell als Chef der Fed, der ein Multi-Millionen-Portfolio an US-Aktien besitzt. Aber auch ranghöchste US-Politiker (Nancy Pelosi etc.) handeln aktiv Aktien, deren Unternehmen sie regulieren. Und so steigen und steigen die Bewertungen weiter, Apple hat gestern die Marke von 2,6 Billion Dollar überschritten. Gestern vor allem die Value-Indizes unter Druck (Dow Jones, Russell 2000) - angeblich Sorgen um die Deltavariante seien die Ursache gewesen laut Agentur-Meldungen..

Das Video "Bananenrepublik USA: Fed tradet Markt, den sie manipuliert!" sehen Sie hier..