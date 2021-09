NCCN veröffentlicht neueste Expertenempfehlungen für Prostatakrebs auf Spanisch und Portugiesisch

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – ein gemeinnütziger Zusammenschluss führender Krebszentren in den USA – gibt kürzlich aktualisierte Versionen von auf Evidenz- und Sachverständigenkonsens-basierten Leitlinien zur Behandlung von Prostatakrebs bekannt, die ins Spanische und Portugiesische übersetzt worden sind. Die NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) enthalten häufig aktualisierte Empfehlungen zur Krebsbehandlung von multidisziplinären Expertengremien aus allen NCCN-Mitgliedsinstitutionen. Unabhängige Studien haben wiederholt herausgefunden, dass das Befolgen dieser Empfehlungen mit besseren Ergebnissen und einer längeren Überlebenszeit einhergeht.

„Alle Prostatakrebs-Patienten sollten Zugang zu einer Versorgung haben, die auf aktuellen und zuverlässigen Nachweisen basiert", erklärte Robert W. Carlson, MD, Chief Executive Officer von NCCN. „Diese aktualisierten Übersetzungen, zusammen mit all unseren anderen übersetzten und angepassten Ressourcen, helfen uns dabei, eine qualitativ hochwertige, hervorragende, patientenzentrierte Krebsversorgung weltweit zu definieren und voranzutreiben, damit Patienten überall ein besseres Leben führen können."

Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und betrifft weltweit jährlich mehr als eine Million Menschen.1 Im Jahr 2020 wurden die NCCN Guidelines für Prostatakrebs mehr als 200.000 Mal außerhalb der USA heruntergeladen. Etwa 47 Prozent der registrierten Nutzer von NCCN.org befinden sich außerhalb der USA, wobei Brasilien, Spanien und Mexiko unter den zehn häufigsten Ländern vertreten sind.

„ Die NCCN Guidelines sind unglaublich hilfreiche Ressourcen für unsere Arbeit, mit der wir sicherzustellen möchten, dass die Krebsbehandlung in Lateinamerika den höchsten Standards entspricht", erklärten Diogo Bastos, MD, und Andrey Soares, MD, Vorsitzender und wissenschaftlicher Leiter der Urogenitalgruppe der Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG). Die Organisation hat in der Vergangenheit mit dem NCCN zusammengearbeitet, um die lateinamerikanischen Ausgaben der NCCN Guidelines für Brustkrebs, Dickdarmkrebs, nicht kleinzelligen Lungenkrebs, Prostatakrebs, Multiples Myelom und Rektumkarzinom zu entwickeln. Anfang dieses Jahres wurde ein Webinar zum Thema „Management of Prostate Cancer for Latin America" veranstaltet. „Wir schätzen alle Bemühungen des NCCN, mit denen sichergestellt werden soll, dass diese Goldstandard-Empfehlungen für nicht-englische Sprecher zugänglich und auf unterschiedliche Umstände anwendbar sind."