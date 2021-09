Delivery Hero baut Standort in Istanbul aus

Delivery Hero baut einen neuen Tech-Standort in Istanbul auf: Dort soll ein Tech-Hub des Berliner Unternehmens entstehen. Inklusive Tech- und Product-Teams werden dann 1.000 Mitarbeiter für den DAX-notierten Konzern in Istanbul arbeiten.„Das Zentrum wird Teil des globalen Tech-Teams von Delivery Hero sein und die bestehenden Tech-Hubs in Berlin, Dubai, Singapur, Buenos Aires und Seoul ergänzen”, so Delivery Hero am Mittwoch. ...