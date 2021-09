DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Vereinbarung Tele Columbus AG: PYUR Kabelnetz in Flensburg wird modernisiert 08.09.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einführung DOCSIS 3.1 und Analogabschaltung

PŸUR Kabelnetz in Flensburg wird modernisiert

- Ab 8. September nur noch digitale TV-Verbreitung in Flensburg

- DOCSIS 3.1 sorgt für Internetgeschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s

- Informationskampagne für PŸUR Kunden

Berlin, 8. September 2021. Die angekündigte Netzmodernisierung im Zuge der Anfang des Jahres verkündeten Prolongation zwischen der Tele Columbus Gruppe und dem SBV Flensburg wird in den nächsten Wochen abgeschlossen. Neben der Abschaltung der analogen TV- und Radioversorgung sorgt die Übertragungstechnik DOCSIS 3.1 künftig für deutlich höhere Internetgeschwindigkeiten im Gigabitbereich.

Der Wegfall der analogen Signale schafft Kapazitäten für mehr Programmvielfalt und Breitband-Internetanschlüsse. Die Analogabschaltung im PŸUR Netz in Flensburg erfolgt am 8. September, alle TV- und Radiosender sind fortan ausschließlich auf digitalem Wege zu empfangen. PŸUR Kunden, die noch analoge Kanäle nutzen, obwohl ihr Gerät bereits digitalfähig ist, müssen lediglich eine Änderung der Einstellungen am Fernseher und einen Sendersuchlauf durchführen. Bei veralteten Fernsehern ohne Digitalempfang wird hingegen ein Zusatzgerät benötigt.

Neben der Analogabschaltung hält ein neuer Übertragungsstandard Einzug in die Netze. Mit der Aufschaltung von DOCSIS 3.1 im Flensburger Kabelnetz von PŸUR sind ab 29. September hohe Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s verfügbar. Durch diese Modernisierung der Infrastruktur und dem deutlichen Temposprung bis in den Gigabitbereich können sich PŸUR Kunden den digitalen Herausforderungen künftig noch besser stellen.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der SBV Flensburg wurden im Rahmen einer Informationskampagne bereits über die Netzmodernisierung informiert. Zusätzlich gibt PŸUR Tipps und Hilfestellungen zur Analogabschaltung an die Hand. Hinweise hält PŸUR zudem auf der Website www.pyur.com/digital bereit. Bei speziellen Fragen und für eine persönliche Beratung steht der PŸUR Shop in der Bismarckstraße 54 in Flensburg von Dienstag bis Freitag offen.