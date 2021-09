Übernachtungszahlen sogar 2 Prozent über dem Rekordsommer 2019

Wien (APA-ots) - Während im Jahr 2020 die inländischen Gäste den Komplettabsturz des Sommertourismus verhinderten, konnten heuer angesichts der entspannteren Pandemiesituation wieder deutlich mehr ausländische Gäste in Österreich begrüßt werden. Wie von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) bereits Anfang August prognostiziert, stagnierte im Juli 2021 die Zahl der Nächtigungen in Österreich (im Vergleich zum Jahr 2020). Für August prognostiziert die OeNB auf Basis der Zahlungskartenumsätze im Reiseverkehr einen deutlichen Anstieg der ausländischen Übernachtungen. Besonders starke Zunahmen verzeichneten die Übernachtungen von Gästen aus Deutschland und den Niederlanden. Die OeNB erwartet für die Gesamtzahl der Übernachtungen im August einen Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr - getragen von einem kräftigen Zuwachs von Nächtigungen ausländischer Gäste (+27 Prozent) bei einem geringfügigen Minus von Nächtigungen inländischer Touristinnen und Touristen (-6 Prozent). Insgesamt bedeutet das sogar ein Plus von 2 Prozent im Vergleich mit dem Rekordsommer 2019.



Die Ausgaben mittels Zahlungskarten von inländischen Gästen in Österreich haben sich - ausgehend von einem sehr hohen Niveau im Juli 2021 - im August nur leicht verringert. Im Vorjahresvergleich wurden geringfügig höhere Ausgaben in Beherbergungsunternehmen verzeichnet, jedoch hat sich die Dynamik insgesamt etwas abgeschwächt (Juli: +9 Prozent, August: +2 Prozent). Die Ausgaben von ausländischen Touristinnen und Touristen stiegen hingegen im August 2021 stark an und übertreffen inzwischen nicht nur jene des Vorjahrs deutlich, sondern auch die aus dem Jahr 2019 (gegenüber 2020: Juli: +19 Prozent, August: +46 Prozent; gegenüber 2019: Juli: -13 Prozent; August: +15 Prozent). Besonders ausgeprägt ist der Anstieg von Ausgaben mittels Zahlungskarten bei Touristinnen und Touristen aus den wichtigen Herkunftsländern Deutschland (Juli: +34 Prozent, August: +65 Prozent) und den Niederlanden (Juli: +6 Prozent, August: +57 Prozent; jeweils im Vergleich zu 2019).