OpenSynergy arbeitet mit Google und Qualcomm an der Bereitstellung einer Automotive-Referenzplattform für virtuelles Android Automotive OS

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - OpenSynergy hat heute seine neue Automotive-Referenzplattform fürvirtuelles Android(TM) 11 (basierend auf Trout) vorgestellt. In Zusammenarbeitmit Google und Qualcomm Technologies, Inc. bietet die Referenzplattform dieIntegration des Virtual I/O (VIRTIO)-Frameworks in Android Automotive OS. Damitkann Android auf jedem Hypervisor ausgeführt werden, der die kommendenVIRTIO-Geräte unterstützt und auf jedem System-on-Chip (SoC). DieReferenzplattform enthält Android 11, ein Board Support Package (BSP) vonQualcomm Technologies, Inc., und das VIRTIO-basierte COQOS Hypervisor SDK. Siewird auf der Qualcomm® Snapdragon® Automotive Development Platform (ADP)ausgeführt.VIRTIO ist ein etablierter Virtualisierungsstandard, der vom OASISOpen-Konsortium gepflegt wird und ein Device-Sharing-Framework für Geräte wieBlock, Network, Console, Grafikprozessor-Unit (GPU), Input usw. bereitstellt.Als aktive Mitglieder des Konsortiums haben OpenSynergy und Google darangearbeitet, den Anwendungsbereich des offenen Standards für dieAutomobilindustrie zu erweitern. Die beiden Unternehmen widmen sich weiter derAufgabe, diese Lücke der fehlenden automobilspezifischen VIRTIO-Geräte innerhalbdes OASIS-Konsortiums zu schließen. Darüber hinaus zielt die Kooperationzwischen OpenSynergy und Google darauf ab, mehr Flexibilität fürAutomobilhersteller und Tier-1-Lieferanten zu erreichen, sodass sie zwischenSoCs und Hypervisoren entsprechend ihrem Bedarf wechseln können.Die Referenzplattform stellt eine Cockpit Domain Controller(CDC)-Architekturvor, die auf Android Automotive OS basiert. Ähnlich wie bei anderen CDCsgarantiert der zugrunde liegende Hypervisor das sichere Nebeneinander vonAndroid (typischerweise ein QM-System) neben Systemen mit höherer Kritikalität,wie z. B. einem Echtzeitbetriebssystem für die Anzeigen auf einemInstrumentencluster (typischerweise ASIL B).Das Neue an dieser Plattform liegt darin, dass ein vollständig virtualisiertesAndroid Automotive OS (Trout) bereit gesteltt wird, d. h. eine Android-Versionohne Abhängigkeiten von der Hardware. Anstatt direkt auf die Hardwaregerätezuzugreifen, greift Android über das standardisierte VIRTIO-Framework auf dieseGeräte zu. Dieses VIRTIO-Framework wird von einer darunter liegenden, virtuellenPlattform generiert.Mithilfe dieser zugrunde liegenden, virtuellen Plattform kann ein vollständigvirtualisiertes Android Automotive OS leicht auf jede Hardware portiert werden.Im Fall des COQOS Hypervisor SDKs kann dafür jedes ARMv8-A-basierte SoCeingesetzt werden, das üblicherweise in der Automobilindustrie verwendet wird.