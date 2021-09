Revaia, ehemals Gaia Capital Partners, legt Europas größten von Frauen geführten VC-Fonds in Höhe von 250 Millionen Euro auf

Paris (ots/PRNewswire) - Revaia, früher bekannt als Gaia Capital Partners, gibt

Seit dem First Closing Ende 2019 hat Revaia ein starkes Portfolio aufgebaut. Esbesteht derzeit aus zehn Investments in europäische Technologieunternehmen inden Bereichen Software, Consumer und Fintech, die neue Verbrauchergewohnheitenprägen und sich dabei auf ihre ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungenkonzentrieren. Eines dieser Unternehmen, Aircall, hat bei seiner letztenFinanzierungsrunde bereits eine Unicorn-Bewertung erreicht.,,Als wir das Unternehmen gründeten, waren wir entschlossen, eineAnlagestrategie zu entwickeln, die unseren Überzeugungen entspricht - einSchwerpunkt auf europäische Unternehmen mit großen Ambitionen, aber ohneKompromisse bei Ethik, Werten und Nachhaltigkeit - und mit dem Ziel, die Kluftzwischen privaten und öffentlichen Märkten zu überbrücken. Unser Vorhaben hatunsere ursprünglichen Erwartungen übertroffen" , so Alice Albizzati,Mitgründerin von Revaia.Bereits in Paris, New York und Toronto vertreten, eröffnete Revaia Anfang 2021ein weiteres Büro in Berlin und zählt inzwischen 15 Mitarbeiter weltweit. DieseStrategie überzeugte neue Investoren wie Tier-1-Versicherungsgesellschaften(Generali, Allianz , und Maif), Pensionsfonds und andere institutionelleInvestoren (Bpifrance) sowie über 50 renommierte Family Offices und hochkarätigeEinzelpersonen.,,Wir sind unseren Investoren und Unternehmerinnen sehr dankbar, dass sie unsbeim beschleunigten Aufbau unseres Portfolios ihr Vertrauen geschenkt haben. Dieendgültige Schließung unseres ersten Fonds ist ein großer Meilenstein. Es isteine solide Grundlage, von der aus wir künftige europäischeTechnologieunternehmen bei ihren Ambitionen unterstützen sowie unser Teamerweitern und internationalisieren können, während wir eine starkeWertschöpfungsplattform aufbauen", fügte Elina Berrebi, Mitgründerin von Revaia,hinzu.Ziele für 2022 und darüber hinaus: Aufbau einer starken WertschöpfungsplattformDer Fonds ist bereits gut investiert, und zwei neue Investitionen werden baldbekannt gegeben. Revaia strebt für seinen ersten Fonds weiterhin Investitionenin etwa fünfzehn Unternehmen an und plant bereits den nächsten Fonds, der einen