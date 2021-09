Börsengang Anfang Februar. Ausgabepreis 38 Euro. In der Spitze kletterte der Kurs am ersten Handelstag um nahezu 50% auf 57 Euro. Doch seither geht’s bergab. Aktuell 35,20 Euro.

Finanzinvestoren, die lange vor dem IPO eingestiegen waren, machten

Kasse. Das belastete den Kurs zusätzlich. Für uns eine günstige

Gelegenheit zum Einsteigen. Zumal der Online-Gebrauchtwagenhändler

starke Zahlen für das zweite Quartal vorlegte. Die Wachstumsstory ist

intakt. Erstmals hat Auto1 in einem Quartal einen Umsatz von mehr als

eine Milliarde Euro eingefahren. Doch das ist erst der Anfang, der

europäische Gebrauchtwagenmarkt hat ein Volumen von schätzungsweise 600

Milliarden Euro. Erst zwei Milliarden laufen derzeit über das Internet.

Das Wachstumspotential ist also gewaltig. Es geht um Bequemlichkeit,

niedrige Kosten und hohe Effizienz. Mit der digitalen Plattform zum

Autokauf – bekannt durch die TV-Werbung „Wirkaufendeinauto.de“ sind die

Berliner schon gut unterwegs. En gros erfolgt der Verkauf an Autohändler

über die digitale Plattform Auto1. Daneben gibt es die Plattform

Autohero, die Autos an Privatleute verkauft. Diese Plattform wird massiv

hochgefahren, die Hauptstädter haben beispielsweise viel Geld in die

eigene Aufbereitung der Fahrzeuge gesteckt. Das sorgt für Schnelligkeit,

Qualität und Flexibilität. Außerdem kann das Unternehmen viel Know how

gewinnen für die Gebrauchtwagen der einzelnen Hersteller. Um Autohero

populär zu machen, wird Fußballbundesligist Herta BSC demnächst mit von

Autohero gesponsorten Trikots in das Berliner Olympiastadion einlaufen.

Auch mit dem berühmten Fußballclub Paris Saint-Germain hat Auto1 ein

Sponsoringvertrag abgeschlossen. Daraus lässt sich schließen, daß

Frankreich zu den bevorzugten Zielen der europaweiten

Expansionsstrategie zählt. Noch ist Autohero ein zartes Pflänzchen. Aber

das Wachstum ist enorm. Im zweiten Quartal hat Autohero die Zahl der

verkauften Autos auf 8415 in etwa versiebenfacht! Langfristig möchten

die Berliner mit Autohero jährlich mehr als eine Million Autos

verticken. Noch liegt der Unternehmensschwerpunkt aber auf dem Geschäft

mit Gebrauchtwagenhändlern. Dieses Jahr sollen auf der Auto1 Plattform

rund 600.000 Autos den Besitzer wechseln. Bei Autohero sind 38.000 bis

43.000 Stück geplant. Für das Gesamtjahr erwarten die Berliner einen

Umsatz in einer Spanne zwischen 4 und 4,4 Milliarden Euro. Der

Bruttogewinn soll in einer Spanne zwischen 380 und 410 Millionen landen.

Die Bruttomarge wird nun etwas niedriger erwartet, bei minus 2,5 bis

minus 3% wegen erhöhter Investitionen, insbesondere für Autohero.

Vergleichen Sie: 2020 gingen erst 2,8 Millionen durch die Bücher.

Börsenwert aktuell 7,8 Millionen. Etwa zweifacher Jahresumsatz.

Keineswegs zuviel für einen rasant wachsenden Internethändler. Fazit:

Der Internet-Gebrauchtwagenhandel hat schier grenzenloses Potential.