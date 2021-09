Bahrains bargeldlose Zahlungen steigen im ersten Halbjahr 2021 auf 3,62 Milliarden Dollar

MANAMA, Bahrain, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Zahl der POS- und E-Commerce-Transaktionen in Bahrain stieg im August im Jahresvergleich um 65 % und erreichte im Laufe des Monats einen Gesamtwert von fast 744 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte 2021 bereits 3,62 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, wie die Central Bank of Bahrain (CBB) heute bekannt gab.

Neuen Zahlen der CBB zufolge gab es in Bahrain im vergangenen Monat mehr als 11,3 Millionen digitale Transaktionen im Wert von 279,6 Millionen BD (743,7 Millionen Dollar). Der Wert der Zahlungen im elektronischen Handel und am Point-of-Sale (PoS) ist im August 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 50 % gestiegen. Die Daten zeigen, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mehr als 53 Millionen digitale Zahlungen getätigt wurden.