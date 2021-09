Frankfurt am Main (ots) - Die COVID19-Pandemie und ihre Nachwirkungen halten

Europas Banken weiter in Atem. Die Profitabilität der Kreditinstitute bleibt

insgesamt niedrig und der Druck, die dringend notwendigen Effizienzsteigerungen

voranzutreiben, ist weiterhin hoch. In diesem schwierigen Marktumfeld erzielen

jene Banken das beste Aufwand-Ertrag-Verhältnis (Cost-Income-Ratio - CIR), die

über eine effiziente IT-Infrastruktur verfügen, ihr Produktportfolio agil

anpassen und ein gutes ESG Rating für sich beanspruchen können. Das zeigt die

neue Bankenstudie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.



Der Markt- und Transformationsdruck auf Europas Banken ist weiterhin ungebrochen

und der Wettbewerb untereinander hoch. Dabei weisen trotz COVID19-Krise und

Brexit gerade die Banken die beste Cost-Income-Ratio auf, die ESG-Risiken besser

managen und in ihr operatives Handeln integrieren sowie gleichzeitig stark in

ihre IT-Infrastruktur investieren. Das zeigt die neue Bankenstudie der

Management- und Technologieberatung BearingPoint, in der insgesamt 123

europäische Banken im Zeitraum 2013 bis 2020 analysiert und bewertet wurden.









Bedingt durch die COVID19-Krise ist die Risikovorsorge zum zentralen Fokus der

Banken geworden. Während sie zwischen 2016 und 2019 noch um rund ein Drittel

sank, hat sie sich im Jahr 2020 mit 225 Prozent mehr als verdoppelt. Die

höchsten Zuwächse verzeichnen dabei Österreich & Schweiz (+422 Prozent),

Deutschland (+340 Prozent) und Großbritannien & Irland (+334 Prozent). Die

Banken Italiens (+164 Prozent) und Spaniens (+158 Prozent) haben die geringsten

Zuführungen zu verzeichnen und es stellt sich die Frage, ob die getroffenen

Vorsorgemaßnahmen ausreichen werden, um die Krise zu überstehen.



Frank Hofele, Partner bei BearingPoint: "Trotz der Krise und des erheblichen

Anstiegs der Risikovorsorge, können viele Banken beachtenswerte Ergebnisse

vorweisen. Die sind einerseits auf das gute Umfeld für das Kapitalmarktgeschäft

sowie die regulatorischen und geldpolitischen Maßnahmen zurückzuführen. Doch

enorme Risiken bleiben. Restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie für

Teile der Wirtschaft haben sich weit ins Jahr 2021 gezogen und neue sind

weiterhin denkbar. Durch die Aussetzung der Pflicht zum Insolvenzantrag bei

Zahlungsunfähigkeit verbleibt zudem eine weitere Unsicherheit im Bankenmarkt,

die die notwendige Transformation der Banken behindern kann. So wird für das

Jahr 2021 eine erhebliche Steigerung von rund 63 Prozent der Insolvenzen gerade

im privaten Verbraucherbereich erwartet, die vor allen die Banken hart treffen

könnte, die bei ihrer Transformation noch am Anfang stehen." Seite 2 ► Seite 1 von 3



Bedrohung durch ansteigende RisikenBedingt durch die COVID19-Krise ist die Risikovorsorge zum zentralen Fokus derBanken geworden. Während sie zwischen 2016 und 2019 noch um rund ein Drittelsank, hat sie sich im Jahr 2020 mit 225 Prozent mehr als verdoppelt. Diehöchsten Zuwächse verzeichnen dabei Österreich & Schweiz (+422 Prozent),Deutschland (+340 Prozent) und Großbritannien & Irland (+334 Prozent). DieBanken Italiens (+164 Prozent) und Spaniens (+158 Prozent) haben die geringstenZuführungen zu verzeichnen und es stellt sich die Frage, ob die getroffenenVorsorgemaßnahmen ausreichen werden, um die Krise zu überstehen.Frank Hofele, Partner bei BearingPoint: "Trotz der Krise und des erheblichenAnstiegs der Risikovorsorge, können viele Banken beachtenswerte Ergebnissevorweisen. Die sind einerseits auf das gute Umfeld für das Kapitalmarktgeschäftsowie die regulatorischen und geldpolitischen Maßnahmen zurückzuführen. Dochenorme Risiken bleiben. Restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie fürTeile der Wirtschaft haben sich weit ins Jahr 2021 gezogen und neue sindweiterhin denkbar. Durch die Aussetzung der Pflicht zum Insolvenzantrag beiZahlungsunfähigkeit verbleibt zudem eine weitere Unsicherheit im Bankenmarkt,die die notwendige Transformation der Banken behindern kann. So wird für dasJahr 2021 eine erhebliche Steigerung von rund 63 Prozent der Insolvenzen geradeim privaten Verbraucherbereich erwartet, die vor allen die Banken hart treffenkönnte, die bei ihrer Transformation noch am Anfang stehen."