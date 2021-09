Hamburg (ots) - Vor 30 Jahren entstand vor Vindeby in Dänemark der erste

Offshore-Windpark. Heute treibt die Energiegewinnung auf dem Meer weltweit die

Transformation an.



Im Sommer 1991 wurde Pionierarbeit geleistet: Im dänischen Lolland, vor der

Küste von Vindeby, wurden die ersten Offshore-Windkraftanlagen weltweit

installiert. Elf an der Zahl, mit einer Gesamtkapazität von 5 Megawatt. Genug um

2.200 dänische Haushalte mit Strom zu versorgen. Hier startete die Entwicklung

einer Technologe, die nun 30 Jahre zurückreicht. Erst 2017, nach mehr als 25

Jahren Laufzeit, wurde der Windpark von Ørsted zurückgebaut.





Heute ist Offshore-Wind aus dem Energiemix nicht mehr wegzudenken und hat ersteinen europaweiten und dann weltweiten Siegeszug angetreten. Während in denAnfangsjahren der Ausbau überschaubar war, zog dieser besonders im letztenJahrzehnt an. Seither wächst die installierte Kapazität weltweit rasant. ØrstedsPionierstellung ist seit den frühen 1990er Jahren unangefochten und dasUnternehmen ist Weltmarktführer in diesem Bereich.Jörg Kubitza, Geschäftsführer von Ørsted in Deutschland: "Die bisherigeGeschichte von Offshore-Wind ist ein echter Erfolg. Es brauchte als Option zuden Fossilen eine echte, großvolumige Alternative, mit riesigem Potential. Dasbietet die Stromgewinnung auf dem Meer. Und es gab den Willen, diese Technologiewettbewerbsfähig zu machen. Das haben wir gemeinsam mit unserer Industriegeschafft. Offshore-Wind hat zudem auch unsere eigene, firmeninterneEnergiewende angetrieben und ermöglicht. Ab 2025 werden wir als erstes großesEnergieunternehmen weltweit ausschließlich auf Erneuerbare setzen und zudem auchden Betrieb und die Wartung unserer Anlagen emissionsfrei durchführen."Idealismus und LehrjahreNach dem erfolgreichen Pilotprojekt Vindeby, das erst als Idealismus abgetanwurde, kündigte die dänische Regierung Ende der 1990er Pläne für fünf neueOffshore-Windparks an. Im selben Jahr fanden im Vereinigten Königreich Gesprächezwischen der Regierung, The Crown Estate und dem britischen Windverband statt,um Leitlinien für die Entwicklung der Offshore-Windenergie in britischenGewässern festzulegen. Großbritannien ist heute der größte europäische Markt fürOffshore-Windkraft. Auch Ørsted, damals noch als DONG Energy, baute in dendarauffolgenden Jahren Offshore-Windparks in Großbritannien und begann vonDänemark aus zu expandieren.Seit den 2010 auch in Deutschland im Energiemix2010 wurde der erste Windpark auf dem Meer in Deutschland installiert. AlphaVentus ging im April 2010 vollständig in Betrieb und markierte den Auftakt für