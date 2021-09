LA Auto Show führt Zero-Emission Vehicle Awards ein - THE ZEVAS(TM) - im Zuge der Umgestaltung der Automobilindustrie durch Elektrifizierung

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Erstmalige Verleihung würdigt massive

Investitionen in die Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen in Südkalifornien

und den gesamten USA



Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Automobil- und

Lifestyle-Veranstaltung, kündigte heute die LA Auto Show Zero-Emission Vehicle

Awards oder THE ZEVAS(TM) an - ein neues, unverwechselbares

Auszeichnungsprogramm, das auf der legendären Autoshow im November dieses Jahres

Premiere feiern wird. Das erste Auszeichnungsprogramm seiner Art, THE ZEVAS,

zeichnet die aktuellsten Null-Emissions-Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles - ZEV)

aus, die derzeit zum Verkauf oder zur Vorbestellung verfügbar sind .











Bei der ersten Preisverleihung stehen aufstrebende und etablierteAutomobilhersteller im Mittelpunkt, die völlig neue Elektro- und Hybridfahrzeugesowie neue emissionsfreie Versionen bestehender Modelle vorstellen. Vom Oceanvon Fisker über den F-150 Lightning von Ford bis hin zum Taycan von Porsche -der ZEV-Markt gewinnt stark an Dynamik. Da die LA Auto Show der Ort ist, an demKäufer ihr nächstes Fahrzeug entdecken, testen und bestimmen können, ist eskeine Überraschung, dass das Interesse der Besucher der LA Auto Show an ZEVs inden letzten 15 Monaten um 79 Prozent gestiegen ist (Quelle: Juni 2021 LA AutoShow Besucherbefragung)."Elektrifizierung ist die größte Transformation, die die Automobilindustrie seit100 Jahren erlebt hat", erläuterte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA AutoShow. "Angesichts des zunehmenden Interesses der Verbraucher anElektrofahrzeugen gibt es keinen besseren Ort für Käufer von neuen Pkw und Lkw,um die neuesten und besten Elektrofahrzeuge und benzinbetriebenen Modelle aneinem Ort kennenzulernen, zu erleben und zu vergleichen."Die LA Auto Show ist ein Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz vonElektrofahrzeugen bei den Verbrauchern und bei der Aufklärung über dieseFahrzeuge und ist führend bei der Präsentation des Schnittpunkts von Automobil-und Technologiesektor. Das THE ZEVAS-Programm findet am Mittwoch, den 17.November, auf der jährlichen AutoMobility LA statt - der zweitägigen Presse- undFachveranstaltung der LA Auto Show, die Automobilhersteller,Technologieunternehmen, Medien, Regierungsvertreter und andere Branchenexpertenanzieht. THE ZEVAS zeichnet die besten emissionsfreien Fahrzeuge inverschiedenen Kategorien aus, darunter Adventure, Familienfahrzeuge,Fahrgemeinschaften, Pendlerfahrzeuge, Transporter und mehr. Viele derNominierten und Preisträger werden bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr derLA Auto Show im November dieses Jahres zu sehen sein.