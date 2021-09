Rheinmetall Gets Electric Coolant Pump Order for 2-Digit Million Euro Autor: PLX AI | 08.09.2021, 11:02 | 27 | 0 | 0 08.09.2021, 11:02 | (PLX AI) – Rheinmetall gets order for CWA400 coolant pumps. Worth a figure in the two-digit million-euro range, the transaction marks the extension of an existing contractDelivery of the pumps, which are earmarked for installation in luxury hybrid … (PLX AI) – Rheinmetall gets order for CWA400 coolant pumps. Worth a figure in the two-digit million-euro range, the transaction marks the extension of an existing contractDelivery of the pumps, which are earmarked for installation in luxury hybrid … (PLX AI) – Rheinmetall gets order for CWA400 coolant pumps.

Worth a figure in the two-digit million-euro range, the transaction marks the extension of an existing contract

Delivery of the pumps, which are earmarked for installation in luxury hybrid vehicles with 2.5-litre four-cylinder engines, is to be complete by 2024

The components were developed by Rheinmetall subsidiary Pierburg Pump Technology GmbH and will be produced at the company's plant in Hartha in Saxony Rheinmetall Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Rheinmetall Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer