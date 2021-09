Die Deutsche Telekom und Tele2 trennen sich von T-Mobile Netherlands. Käufer sind Apax und Warburg Pincus. Bei der Telekom gibt es aus dem Deal Nettozuflüsse von 3,8 Milliarden Euro.Das frische Geld will man teils dafür einsetzen, sich stärker bei T-Mobile US zu engagieren. Mit der Softbank gibt es entsprechende Vereinbarungen. Die Softbank wird in der Folge mit 4,5 Prozent zweitgrößter Anteilseigner an der Deutschen ...